Dybala in viaggio verso il Portogallo | visite mediche e subito a disposizione di Mourinho

Paulo Dybala ha detto sì alla Roma ed è partito subito questa mattina con un volo privato dei Friedkin per raggiungere i giallorossi in Portogallo. Per l'argentino previste subito le visite mediche e subito a disposizione di Mourinho e la Roma per il ritiro. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

