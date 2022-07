Dybala | dagli 8 milioni offerti dalla Juve ai 4 | 5 ottenuti dalla Roma

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 18 luglio 2022) La telenovelaha trovato la sua conclusione. L’argentino infatti è pronto a diventare un giocatore della, dopo aver accettato l’offerta del club giallorosso: svincolatosi a zero lo scorso 30 giugnontus, oggiè volato in Portogallo, dove la squadra di Mourinho sta svolgendo la preparazione pre-campionato, per le visite mediche e Calcio e Finanza.