Dybala alla Roma, ora Mourinho può vincere lo scudetto: sogno di mezza estate o ipotesi concreta? – ANALISI (Di lunedì 18 luglio 2022) Su la Dybalamask e giù la maschera per la Roma? Sembrerebbe di sì. L’acquisto dell’argentino è molto importante: sul piano tecnico indubbiamente, perché i giallorossi si assicurano un attaccante di livello assoluto che porta in dote un gran numero di gol e assist, sul piano comunicativo forse anche di più perché rappresenta, appunto, un messaggio chiaro sulle ambizioni del club. La volontà evidente dei giallorossi di Friedkin sembra quella di primeggiare in Serie A dopo quattro anni in cui non si è centrata neppure la qualificazione in Champions. Ambizioni della nuova proprietà americana già evidenti quando la scelta per la panchina è ricaduta su Josè Mourinho: il massimo esponente della dottrina dei “tituli”. Uno l’ha già vinto in verità: quella Conference League che nel palmares del portoghese non è certo la forgia più pregiata, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Su lamask e giù la maschera per la? Sembrerebbe di sì. L’acquisto dell’argentino è molto importante: sul piano tecnico indubbiamente, perché i giallorossi si assicurano un attaccante di livello assoluto che porta in dote un gran numero di gol e assist, sul piano comunicativo forse anche di più perché rappresenta, appunto, un messaggio chiaro sulle ambizioni del club. La volontà evidente dei giallorossi di Friedkin sembra quella di primeggiare in Serie A dopo quattro anni in cui non si è centrata neppure la qualificazione in Champions. Ambizioni della nuova proprietà americana già evidenti quando la scelta per la panchina è ricaduta su Josè: il massimo esponente della dottrina dei “tituli”. Uno l’ha già vinto in verità: quella Conference League che nel palmares del portoghese non è certo la forgia più pregiata, ma ...

