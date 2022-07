Dybala alla Roma, manca solo l’ufficialità: il giocatore sta già raggiungendo il ritiro giallorosso. Ingaggio da 6 milioni a stagione (Di lunedì 18 luglio 2022) Dybala è già in volo per il Portogallo. Le parti non hanno voluto perdere tempo e, in attesa dell’ufficialità dell’arrivo alla Roma de La Joya, l’ormai ex numero dieci juventino sta già raggiungendo José Mourinho e i suoi nuovi compagni nel ritiro di Albufeira. Un’operazione travagliata che si è risolta nella notte, quando il giocatore ha pronunciato il proprio ‘sì’ al trasferimento in giallorosso dopo 7 stagioni a Torino contattando personalmente il tecnico portoghese per comunicargli la sua scelta. Il fantasista ha dato l’ok a un triennale che si aggira sui 6 milioni l’anno bonus compresi. Prima dele firme sarà necessario svolgere le consuete visite mediche che si terranno proprio in terra lusitana. Dopo quest’ultimo step, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022)è già in volo per il Portogallo. Le parti non hanno voluto perdere tempo e, in attesa deldell’arrivode La Joya, l’ormai ex numero dieci juventino sta giàJosé Mourinho e i suoi nuovi compagni neldi Albufeira. Un’operazione travagliata che si è risolta nella notte, quando ilha pronunciato il proprio ‘sì’ al trasferimento indopo 7 stagioni a Torino contattando personalmente il tecnico portoghese per comunicargli la sua scelta. Il fantasista ha dato l’ok a un triennale che si aggira sui 6l’anno bonus compresi. Prima dele firme sarà necessario svolgere le consuete visite mediche che si terranno proprio in terra lusitana. Dopo quest’ultimo step, ...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata… - repubblica : Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma - AliprandiJacopo : ?? Paulo #Dybala ha detto sì alla Roma! Nella notte è arrivata la risposta del giocatore al club, già oggi la societ… - 9Kostas2 : #Dybala che va alla Roma accontentandosi di non giocare la CHL e di prendere appena 6M vuole dire una cosa: la Juve… - GBRANDIA : RT @FBiasin: #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito l’Olimpico… -