Dybala alla Roma: le prime parole da giallorosso e il Tweet di Lapo Elkann - Top News (Di lunedì 18 luglio 2022) Così Dybala ha risposto ai cronisti che lo hanno intercettato prima delle visite mediche, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: E da Torino arriva un incoraggiamento speciale per la Joya, da ... Leggi su sportevai (Di lunedì 18 luglio 2022) Cosìha risposto ai cronisti che lo hanno intercettato prima delle visite mediche, come riportato dGazzetta dello Sport: E da Torino arriva un incoraggiamento speciale per la Joya, da ...

Pubblicità

FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata… - repubblica : Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma - wolfsjager88 : RT @PazzoperPazzo: Sto godendo tantissimo perché sono un talebano di Dybala da ANNI letteralmente, quindi adesso avendolo alla Roma divente… - FilippoMorici : @CesarAu28114877 @L5Lorenzo @Simone2803_ @NicoSchira è ovvio è ovvio lo dicono tutti come di dybala che non sarebbe… -