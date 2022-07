Dybala alla Roma, il retroscena sulla trattativa: la mossa decisiva di Mourinho (Di lunedì 18 luglio 2022) alla fine di una domenica, maledetta domenica di sole belluino, trentacinque gradi a martello, incontri in assenza, presenza e contumacia, offerte prudenti e controfferte impudenti, Paulo Dybala e la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 luglio 2022)fine di una domenica, maledetta domenica di sole belluino, trentacinque gradi a martello, incontri in assenza, presenza e contumacia, offerte prudenti e controfferte impudenti, Pauloe la ...

Pubblicità

repubblica : Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma - AliprandiJacopo : ?? Paulo #Dybala ha detto sì alla Roma! Nella notte è arrivata la risposta del giocatore al club, già oggi la societ… - DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata… - ecirtaeb_ : Sky sta parlando di tutto tranne che di Dybala alla Roma, stanno glissando tutto. Rido più del dovuto. - StefaniaStefyss : RT @ClaudioZuliani: Se la Roma chiude con #dybala ?? si apre la via per #Zaniolo alla #Juve ???? -