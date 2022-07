Dybala alla Roma: guadagnerà 6 milioni a stagione, sì a Mourinho nella notte. Totti gli "consegna" la maglia numero 10 (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulo Dybala ha detto sì alla Roma. nella notte, intorno alle 2, l?argentino ha avvertito direttamente Josè Mourinho nel ritiro portoghese via messaggio, contestualmente i suoi... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 18 luglio 2022) Pauloha detto sì, intorno alle 2, l?argentino ha avvertito direttamente Josènel ritiro portoghese via messaggio, contestualmente i suoi...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata… - repubblica : Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma - FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - cheetosalato : Btw mi aspetto che qualcuno mi spieghi nell’effettivo l’utilità di Dybala alla Roma. Sono copertissimi in quel ruol… - SimoneFalc01 : @cloudleon97 @angelomangiante @SkySport Da fine aprile ne dubito che la Roma era vicina a Dybala… Mangiante ci stav… -