Dybala alla Roma | è arrivato il giorno del sì Tutti gli aggiornamenti

Pubblicità

repubblica : Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma - marcoconterio : ?? Che serata di #calciomercato ???? De Ligt sempre più vicino al #FCBayern ?? #Juventus pronta all'assalto per Breme… - Gazzetta_it : Roma, prima offerta ufficiale a Dybala: 4 milioni più bonus. Via alla trattativa #Dybala - MAX_6_9 : @giuliaebbbasta Bremer sarebbe bello rubarlo all'inter Mi farebbe ricredere un po' sulla nostra dirigenza Dybala va alla Roma - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #ADL alla finestra tratterà #Dybala solo se le sue richieste scenderanno sotto i 4,5 milioni. E nessuna asta per #Kim, inse… -

Sport Fanpage

fine di una domenica, maledetta domenica di sole belluino, trentacinque gradi a martello, incontri in assenza, presenza e contumacia, offerte prudenti e controfferte impudenti, Pauloe la ...... PauloIl Corriere dello Sport scrive dell'insistenza con cui l'allenatore giallorosso, José Mourinho, chiedeRoma l'acquisto di. Le parti sono vicine, ma il Napoli resta in ... Calciomercato, ultime news in diretta: Dybala alla Roma, atteso il sì. Incontro Inter-Bremer, c'è la Juve con de Ligt al Bayern mentre per il club belga pronta una nuova offerta da circa 33-34 milioni al netto dei bonus per ottenere il via libera alla chiusura dell'affare in settimana. Infine sono giorni caldi per risolvere il ...Tiago Pinto incontra gli agenti di Dybala, ma il Napoli offre di più: Paulo spera ancora nel ritorno dell’Inter. Il Milan offre al Bruges 30 milioni più bonus per Charles De Ketelaere ...