Dybala alla Roma | ‘affare fatto’

(Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Paulo. Secondo Sky Sport, il 29enne attaccante argentino diventa un nuovo giocatore giallorosso., in cerca di una squadra dopo la scadenza del contratto con la Juventus, ha accettato la proposta dellaper un contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione., accostato all’Inter nelle scorse settimane, ha detto sì ai giallorossi nelle ultime ore. Il giocatore, riferisce Sky Sport, è in viaggio per il Portogallo dove si uniràsquadra allenata da José Mourinho e inizierà la nuova avventura. L'articolo proviene da Italia Sera.

