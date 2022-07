Dybala ad un passo dalla Roma Pronto triennale con opzione per la quarta stagione

Pubblicità

_Alessio_88 : Ho sperato fino all'ultimo di un clamoroso passo indietro nulla, Paulino mio ricorda sempre... #Dybala #dybalaroma - Pall_Gonfiato : #Dybala ad un passo dalla #Roma - Gabbomor : RT @Sardanapalooo: Il più grande acquisto del dopo Bati. Un fenomeno: classe e talento, un sogno che diventa realtà. Aggiungerà gol, assist… - Lucatt_ : RT @tancredipalmeri: Friedkin means business. Passo passo scalano posizioni. Prima Mourinho, che nessuno si aspettava. È significato vin… - LorenzoRubeus : Da perdere solo #Dybala, a rischiare di perdere Dybala, #Skriniar e #Bremer il passo è proprio breve -

Uno sforzo economico ingente per la famiglia Friedkin che ha fatto ungigante per accontentare il suo allenatore.è atteso nelle prossime ore per le visite mediche e si metterà subito a ...Le reazioni social al trasferimento di Pauloalla Roma , che verrà ufficializzato nei prossimi giorni. L'argentino ha accettato la proposta dei giallorossi di un triennale a sei milioni di euro l'anno (bonus compresi) e raggiungerà la ...Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Dopo sette anni passati a Torino, la joya infatti non ha rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus visto che la dirigenza bianconera ha preferito ...Il quotidiano spiega la situazione dell'attaccante argentino, che nelle ultime ore avrebbe accettato l'offerta della Roma ...