Duellanti Leggendari | Yu-Gi-Oh! ritorna con la terza edizione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 luglio 2022) Arriva il nuovo “Collector’s Set” del gioco di carte collezionabili Konami, Yu-Gi-Oh!: Stagione 3 in uscita il 21 Luglio 2022. Il set, incentrato su Yugi e Bakura, contiene ristampe per archetipi quali Mago Nero, EROE, Synchron, Immortale Terrestre e Predapianta.: cosa contiene Le edizioni italiane del prodotto: la confezione rossa a sinistra è l’standart, quella gialla a destra è l’esclusiva di Gamestop.Ogni scatola include 1 carta rara segreta, 2 pacchetti da 18 carte ciascuno (di cui 15 comuni e 3 ultra rare), e un dado da collezione. Per questo box, Konami ha preparato 3 rarità ultra diverse in riferimento ai 3 dormitori della saga di GX: Rosse come Slifer, Gialle come Ra e Blu come Obelisk. Anche la diversità dei ...