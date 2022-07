Due ragazze si baciano, la suora le divide: "Il diavolo". Il video virale (Di lunedì 18 luglio 2022) “Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!". Poi il segno della croce. E' quanto avvenuto a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, dove Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, entrambe... Leggi su europa.today (Di lunedì 18 luglio 2022) “Che fate? Che fate? È il! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!". Poi il segno della croce. E' quanto avvenuto a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, dove Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, entrambe...

Pubblicità

buonalacquaa : RT @coeurmaupas: Comunque raga SINCERAMENTE lo dico qua e non ne parlo più, ma la suora che separa Serena e Kyshan non fa ridere. Fa ridere… - EdgeOfEurope : RT @NEG_Zone: Due modelle stanno posando per un editoriale, quando arriva una suora a separarle perché due ragazze non dovrebbero baciarsi.… - Davilo98 : RT @NEG_Zone: Due modelle stanno posando per un editoriale, quando arriva una suora a separarle perché due ragazze non dovrebbero baciarsi.… - K4P076 : RT @NEG_Zone: Due modelle stanno posando per un editoriale, quando arriva una suora a separarle perché due ragazze non dovrebbero baciarsi.… - itswokr : RT @NEG_Zone: Due modelle stanno posando per un editoriale, quando arriva una suora a separarle perché due ragazze non dovrebbero baciarsi.… -