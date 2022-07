Draghi resti a Palazzo Chigi: Firma la Petizione di Italia Viva! (Di lunedì 18 luglio 2022) di Italia Viva. Siamo cittadini sconvolti dalla decisione dei Grillini di far dimettere Mario Draghi da Presidente del Consiglio. Ci sembra una scelta assurda e contro l’interesse degli Italiani, specie in un momento così delicato a livello internazionale. Chiediamo a Mario Draghi di tornare a Palazzo Chigi con un programma chiaro su pochi punti da Leggi su freeskipper (Di lunedì 18 luglio 2022) diViva. Siamo cittadini sconvolti dalla decisione dei Grillini di far dimettere Marioda Presidente del Consiglio. Ci sembra una scelta assurda e contro l’interesse deglini, specie in un momento così delicato a livello internazionale. Chiediamo a Mariodi tornare acon un programma chiaro su pochi punti da

Pubblicità

raffaellapaita : Di fronte ai tantissimi appelli perché #Draghi resti Presidente del Consiglio, di fronte alla richiesta di stabilit… - meb : Oggi all’assemblea di @ItaliaViva per ribadire che siamo al lavoro perché #Draghi resti alla guida del Paese. Non l… - ItaliaViva : L’appello di Italia Viva: “#Draghi resti a Palazzo Chigi” - Te_Ti_2020 : #CrisiGoverno idee chiare nella maggioranza #Berlusconi e Salvinimi 'Non si può governare con i M5S per la loro ina… - piero_aurelio : RT @Giusepp18185978: Giornalisti e tv vendute. Hanno detto che i sindaci d'Italia hanno mandato una lettera a Draghi perché resti. I sindac… -