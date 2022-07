«Draghi resta». Il grido delle centinaia di manifestanti a Roma, Milano, Firenze e Torino per chiedere al premier di non dimettersi (Di lunedì 18 luglio 2022) «Draghi resta». È il grido unanime risuonato oggi nelle piazze delle principali città d’Italia, dove sindaci, consiglieri comunali ed esponenti di varie categorie professionali si sono riversati per sostenere il presidente del Consiglio e implorarlo di non rinunciare al suo mandato. Un flash mob dislocato in quattro dei maggiori capoluoghi italiani – Roma, Milano, Firenze e Torino – per invitare il premier a ritornare sui propri passi e a non dimettersi, a dispetto di quanto annunciato in seguito al mancato voto del Movimento 5 Stelle al Decreto aiuti. La manifestazione di Roma A cominciare dalla capitale, dov’è stato il ventenne Manfredi Mumolo, iscritto a Italia Viva e, speaker alla Leopolda e ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) «». È ilunanime risuonato oggi nelle piazzeprincipali città d’Italia, dove sindaci, consiglieri comunali ed esponenti di varie categorie professionali si sono riversati per sostenere il presidente del Consiglio e implorarlo di non rinunciare al suo mandato. Un flash mob dislocato in quattro dei maggiori capoluoghi italiani –– per invitare ila ritornare sui propri passi e a non, a dispetto di quanto annunciato in seguito al mancato voto del Movimento 5 Stelle al Decreto aiuti. La manifestazione diA cominciare dalla capitale, dov’è stato il ventenne Manfredi Mumolo, iscritto a Italia Viva e, speaker alla Leopolda e ...

