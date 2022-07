"Draghi resta". A Roma e Milano manifesta "l'Italia che lavora" (Di lunedì 18 luglio 2022) Salvare Draghi o meglio la sua permanenza al governo, whatever it takes. Sono giorni in cui le iniziative per cercare di fermare l'addio del premier dimissionario si susseguono. C'è stato l'appello dei sindaci Italiani, la petizione organizzata da Matteo Renzi, il sostegno telefonico del presidente francese Emmanuel Macron e di altre personalità europee, la dimostrazione di stima del presidente americano Joe Biden, il rammarico di imprenditori e associazioni. E c'è l'iniziativa pro Draghi di molti cittadini comuni. Come Manfredi Mumolo, lo studente che due giorni fa ha lanciato da Facebook la manifestazione di oggi pomeriggio in Piazza San Silvestro per chiedere al premier dimissionario di restare. “Una manifestazione di cittadini, senza simboli di partito”, dice al Foglio Mumolo, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Salvareo meglio la sua permanenza al governo, whatever it takes. Sono giorni in cui le iniziative per cercare di fermare l'addio del premier dimissionario si susseguono. C'è stato l'appello dei sindacini, la petizione organizzata da Matteo Renzi, il sostegno telefonico del presidente francese Emmanuel Macron e di altre personalità europee, la dimostrazione di stima del presidente americano Joe Biden, il rammarico di imprenditori e associazioni. E c'è l'iniziativa prodi molti cittadini comuni. Come Manfredi Mumolo, lo studente che due giorni fa ha lanciato da Facebook lazione di oggi pomeriggio in Piazza San Silvestro per chiedere al premier dimissionario dire. “Unazione di cittadini, senza simboli di partito”, dice al Foglio Mumolo, ...

