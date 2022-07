Draghi in Algeria per firmare accordi. Ecco chi sono i nuovi padroni del gas (Di lunedì 18 luglio 2022) Questa mattina Mario Draghi uscirà dal suo isolamento a Città delle Pieve e volerà ad Algeri con sei ministri al seguito. L'occasione è troppo importante: il quarto vertice intergovernativo italo-algerino. Deve firmare una serie di accordi in ambito energetico con il Paese che sta sorpassando la Russia come nostro maggior fornitore di gas. Dall'inizio della guerra in Ucraina il governo ha messo in campo una strategia di ampio respiro per svincolarci dalla dipendenza russa. Se prima importavamo da Mosca il 40% del nostro gas, in pochi mesi siamo scesi al 25%. L'Algeria, già al 30%, pochi giorni fa ha annunciato che questa settimana aumenterà l'esportazione di gas in Italia di altri 4 miliardi di metri cubi l'anno, facendo in modo che si raggiunga un picco previsto di 30 miliardi. Questo accordo segue l'intesa siglata ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Questa mattina Mariouscirà dal suo isolamento a Città delle Pieve e volerà ad Algeri con sei ministri al seguito. L'occasione è troppo importante: il quarto vertice intergovernativo italo-algerino. Deveuna serie diin ambito energetico con il Paese che sta sorpassando la Russia come nostro maggior fornitore di gas. Dall'inizio della guerra in Ucraina il governo ha messo in campo una strategia di ampio respiro per svincolarci dalla dipendenza russa. Se prima importavamo da Mosca il 40% del nostro gas, in pochi mesi siamo scesi al 25%. L', già al 30%, pochi giorni fa ha annunciato che questa settimana aumenterà l'esportazione di gas in Italia di altri 4 miliardi di metri cubi l'anno, facendo in modo che si raggiunga un picco previsto di 30 miliardi. Questo accordo segue l'intesa siglata ...

Pubblicità

GiovaQuez : C'è anche Ingroia: 'Dobbiamo difendere una Costituzione quotidianamente sfregiata da questo governo. Draghi lunedì… - ignaziocorrao : Nel frattempo lunedì, il premier** #Draghi vola ad #Algeri con il ministro** #Cingolani. L'obiettivo? chiudere nuov… - LuigiColline : RT @michele_geraci: - isamiccoli52 : RT @bb91687509: Quando Conte è stato destituito ha messo un banchetto in piazza (sceneggiata patetica) Draghi si è dimesso è andato in Alge… - AMIStaDeS_2017 : #crisidigoverno: il premier #Draghi arriva oggi ad #Algeri per partecipare al IV #vertice intergovernativo #Italia-… -