Draghi bis e Di Maio ds | siamo al fantacalcio applicato alla politica italiana

Roma, 18 lug – Cambi di casacca improvvisi, nuove alleanze, divisioni interne, giuramenti di fedeltà, dichiarazioni infuocate. Mancano meno di 48 ore al Draghi day, ergo al possibile Draghi bis, ovvero al giorno in cui il premier dimissionario ci farà gentilmente sapere se resterà al suo posto oppure confermerà di volersene andare, nel frattempo però è in atto il classico teatrino della politica italiana. Una sceneggiata degna delle peggiori telenovelas sudamericane, con attori di Serie C prelevati da fotoromanzi in bianco e nero. Quantomeno però, i generi serial televisivi dell'America Latina riscuotono apprezzamenti tra le casalinghe, in questo caso non c'è un italiano che sia uno lieto di sorbirsi questa imbarazzante pantomima.

matteorenzi : Non è il momento di arrendersi alla rassegnazione. Va fatto di tutto per arrivare al Draghi Bis a cominciare dal fi… - matteorenzi : Quota novantamila firme raggiunte. Ora ultimo sforzo con la petizione, in piazza stasera, coinvolgendo la maggioran… - petergomezblog : “Draghi bis senza M5s o elezioni”. Ma ora Renzi ci ripensa: “Ripartire con loro? Decide il premier, il voto è un da… - DuffyDarko : RT @itsmeback_: Ma i sindaci, che dovrebbero rappresentare le loro città, con quale diritto si prendono il lusso di invocare il Draghi bis… - Lisa02595380 : RT @matteorenzi: Quota novantamila firme raggiunte. Ora ultimo sforzo con la petizione, in piazza stasera, coinvolgendo la maggioranza sile… -