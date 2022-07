Draghi “Algeria partner molto importante per l'Italia” (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questo vertice è l'ultimo di una serie di incontri tra i nostri paesi, l'Algeria è un partner molto importante per l'Italia. Questo vertice sarà di grande beneficio per i nostri cittadini e le nostre imprese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa da Algeri, con il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in occasione del quarto vertice intergovernativo italo-algerino. Questo vertice ha confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico” ha aggiunto in questi mesi l'Algeria è diventato primo fornitore di gas nel nostro paese”. “La transizione energetica – ha continuato il Premier – è fondamentale per i nostri paesi e fondamentale per l'Unione Europea, con ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questo vertice è l'ultimo di una serie di incontri tra i nostri paesi, l'è unper l'. Questo vertice sarà di grande beneficio per i nostri cittadini e le nostre imprese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa da Algeri, con il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in occasione del quarto vertice intergovernativo italo-algerino. Questo vertice ha confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico” ha aggiunto in questi mesi l'è diventato primo fornitore di gas nel nostro paese”. “La transizione energetica – ha continuato il Premier – è fondamentale per i nostri paesi e fondamentale per l'Unione Europea, con ...

