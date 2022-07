Draghi: “Algeria è primo fornitore di gas dell’Italia, acceleriamo”. Il video (Di lunedì 18 luglio 2022) Draghi: “Algeria è primo fornitore di gas dell’Italia, acceleriamo” Algeri, 18 lug. (askanews) – “Questo Vertice ha confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi l’Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro Paese. Nei giorni scorsi la società algerina Sonatrach ha comunicato il prossimo rilascio di 4 miliardi di metri cubi di gas verso l’Italia, nell’ambito dell’accordo firmato con Eni ad aprile”. Così ha dichiarato il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa congiunta con il presidente algerino Abdelmajid Tebboune, al termine della plenaria del IV vertice intergovernativo tra i due paesi, svoltosi ad Algeri . Draghi ha ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 luglio 2022): “di gas” Algeri, 18 lug. (askanews) – “Questo Vertice ha confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi l’è diventato ildi gas del nostro Paese. Nei giorni scorsi la società algerina Sonatrach ha comunicato il prossimo rilascio di 4 miliardi di metri cubi di gas verso l’Italia, nell’ambito dell’accordo firmato con Eni ad aprile”. Così ha dichiarato il presidente del Consiglio Marioin conferenza stampa congiunta con il presidente algerino Abdelmajid Tebboune, al termine della plenaria del IV vertice intergovernativo tra i due paesi, svoltosi ad Algeri .ha ...

Pubblicità

CarloCalenda : Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi sarà oggi ad Algeri per il IV Vertice intergovernativo italo-algerino ???? ???? Qui il programma - Palazzo_Chigi : IV Vertice intergovernativo Italia-Algeria ???????? In diretta la cerimonia di firma di accordi e le dichiarazioni all… - MaxCoenERoth : RT @HSkelsen: Con l'Italia che potrebbe diventare un hub per il gas, che rifornisce i paesi del nord Europa, cambiando gli equilibri geopol… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Draghi: 'L'Algeria aumenta forniture gas, saranno più cospicue' #algeri #algeria #roma #draghi -