Draghi addio? Il nome a sorpresa: totopremier, chi può fregare il posto a Giuliano Amato (Di lunedì 18 luglio 2022) «Aspettiamo Draghi». Questo è il leitmotiv che circola nei Palazzi romani che contano. Perché ogni ipotesi su ciò che potrebbe accadere a partire da mercoledì - giorno delle comunicazioni del presidente del Consiglio in Senato - è subordinata a ciò che deciderà SuperMario. È lui, come ha scritto il costituzionalista Giovanni Guzzetta sul Dubbio, il «fondamentale player di questo risiko» che si è aperto giovedì scorso. E se il refrain è «aspettiamo Draghi», significa che uno degli scenari prevede che tutto resti così com' è. Ovvero che il premier ritiri le dimissioni e incassi una nuova fiducia. E se così non fosse? Se, obtorto collo, il presidente della Repubblica si rassegnasse alla prospettiva di vedere uscire Draghi da Palazzo Chigi, cosa accadrebbe? Dai Palazzi della politica, filtra che tertium non datur: «Non ci sarebbe altra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) «Aspettiamo». Questo è il leitmotiv che circola nei Palazzi romani che contano. Perché ogni ipotesi su ciò che potrebbe accadere a partire da mercoledì - giorno delle comunicazioni del presidente del Consiglio in Senato - è subordinata a ciò che deciderà SuperMario. È lui, come ha scritto il costituzionalista Giovanni Guzzetta sul Dubbio, il «fondamentale player di questo risiko» che si è aperto giovedì scorso. E se il refrain è «aspettiamo», significa che uno degli scenari prevede che tutto resti così com' è. Ovvero che il premier ritiri le dimissioni e incassi una nuova fiducia. E se così non fosse? Se, obtorto collo, il presidente della Repubblica si rassegnasse alla prospettiva di vedere uscireda Palazzo Chigi, cosa accadrebbe? Dai Palazzi della politica, filtra che tertium non datur: «Non ci sarebbe altra ...

