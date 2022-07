Doppio schiaffo a Macron che vuole abolire il canone TV (Di lunedì 18 luglio 2022) Abolizione del canone TV: l’amministrazione invita alla cautela Les Echos, Sébastien Dumoulin, pag. 16 Attenzione, pericolo! Secondo Emmanuel Marron, il canone audiovisivo scomparirà nel 2022, ma l’amministrazione sta mettendo in guardia i politici. Questa “riforma significativa” richiede di portare sufficienti gerenze per ridurre il rischio giuridico apolitico che essa comporta”, sottolinea un rapporto consegnato al Primo Ministro dall’ispezione generale delle finanze (IGF) e dall’ispezione generale degli affari culturali (IGAC). Il Consiglio costituzionale potrebbe censurare il dispositivo secondo gli autori. Il rapporto, commissionato da Matignon lo scorso autunno, arriva in ritardo rispetto al dibattito Il disegno di legge che abolisce il contributo pubblico radiotelevisivo (PAC, ex-redevance) è stato presentato al Consiglio dei Ministri ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 18 luglio 2022) Abolizione delTV: l’amministrazione invita alla cautela Les Echos, Sébastien Dumoulin, pag. 16 Attenzione, pericolo! Secondo Emmanuel Marron, ilaudiovisivo scomparirà nel 2022, ma l’amministrazione sta mettendo in guardia i politici. Questa “riforma significativa” richiede di portare sufficienti gerenze per ridurre il rischio giuridico apolitico che essa comporta”, sottolinea un rapporto consegnato al Primo Ministro dall’ispezione generale delle finanze (IGF) e dall’ispezione generale degli affari culturali (IGAC). Il Consiglio costituzionale potrebbe censurare il dispositivo secondo gli autori. Il rapporto, commissionato da Matignon lo scorso autunno, arriva in ritardo rispetto al dibattito Il disegno di legge che abolisce il contributo pubblico radiotelevisivo (PAC, ex-redevance) è stato presentato al Consiglio dei Ministri ...

Pubblicità

nugellae : goduto doppio non solo perché sta merda si è preso lo schiaffo indietro ma ha pure dato una facciata su qualcosa ne… - AlfeoSassaroli_ : @ConteMax65 @DarkLadyMouse Con quella faccia, se passa uno schiaffo rasoterra ti ci tuffi con un doppio carpiato. L… - antonellacirce1 : RT @Silvia71_80: @antonellacirce1 Esattamente.....ma soprattutto nell'anno del 'no ai russi' doppio schiaffo morale! - Silvia71_80 : @antonellacirce1 Esattamente.....ma soprattutto nell'anno del 'no ai russi' doppio schiaffo morale! - pc_947 : E sono pure gli stessi che negavano l'esistenza del coronavirus. Cagatevi in tutte e 2 le mani e datevi un doppio s… -