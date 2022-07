Donne nel pallone | Valentina Giacinti regina del calcio italiano

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 18 luglio 2022)è carisma, forza di volontà, bravura e tanto cuore, un mix che la rende ladel. Nell’anno del professionismo, abbiamo pensato parlare dellenel, giocatrici italiane ed estere che donano lustro alla compagine femminile del. Possiamo accostare il suo nome a giocatori di elevata caratura come Ronaldo, Messi e Chiellini perché questo non è uno sport per soli uomini. In realtà questo tabù è stato già portato alla luce da Patrizia Panico, allenatrice died ex calciatrice italiana, oggi tecnico della Fiorentina e unica donna nello staff delle sette nazionali maschili.: esperienze passate La...