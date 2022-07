Donazioni 5 per mille destinate ai Comuni, -17% nel 2021 (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.450 i Comuni che si sono visti versare, il 6 luglio scorso, i contributi derivanti dalle scelte espresse dai cittadini italiani in sede di dichiarazione dei redditi 2021. Gli enti pubblici si confermano dei soggetti marginali nella partita del 5 per mille che vede invece il mondo della ricerca e del terzo settore fare la parte del leone. Complessivamente le somme versate nelle casse di questi enti locali ammontano a 13 milioni e 267.091 euro, poco più di un quinto di quanto devoluto alla sola Fondazione Airc per la ricerca sul cancro che ha beneficiato di circa 68 milioni. Complessivamente le Donazioni destinate a sostenere i servizi sociali del proprio comune di residenza sono calate del 17% rispetto all’anno precedente, quando a godere delle risorse provenienti dal 5 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.450 iche si sono visti versare, il 6 luglio scorso, i contributi derivanti dalle scelte espresse dai cittadini italiani in sede di dichiarazione dei redditi. Gli enti pubblici si confermano dei soggetti marginali nella partita del 5 perche vede invece il mondo della ricerca e del terzo settore fare la parte del leone. Complessivamente le somme versate nelle casse di questi enti locali ammontano a 13 milioni e 267.091 euro, poco più di un quinto di quanto devoluto alla sola Fondazione Airc per la ricerca sul cancro che ha beneficiato di circa 68 milioni. Complessivamente lea sostenere i servizi sociali del proprio comune di residenza sono calate del 17% rispetto all’anno precedente, quando a godere delle risorse provenienti dal 5 ...

