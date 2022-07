Domina | quante puntate sono? Quante stagioni sono? Quando uscirà la prossima?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 18 luglio 2022) E’ sbarcata anche in chiaro, su La7, la serie tv italo-britannica, creata da Simon Burke. Questa sera, alle ore 21:30, andranno infatti in onda le4, 5 e 6 della prima stagione basata sulla vita di Livia Drusilla, figlia di Livio Druso e consorte dell’imperatore romano Augusto. Prigioniera di un matrimonio infelice, Livia Drusilla decide di rivolgersi proprio allo storico nemico per salvare se stessa e i due figli. Sposa Gaio Cesare e diventa la donna più potente di Roma, imparando anche ad amare la persona che è al suo fianco. Nel cast ditroviamo Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla (da giovane è Nadia Parkes), mentre Gaio Giulio Cesare Augusto è interpretato da Tom Glynn-Carney da giovane e Matthew McNulty da adulto. Inoltre, tra gli interpreti c’è anche Liam Cunningham nel ruolo di Livio. Ma ...