Disturbi alimentari | fondo da 25 milioni

(Di lunedì 18 luglio 2022) Speranza: “un passo importante”. Unda 25dal ministro della salute per i. “Ho appena firmato il decreto che ripartisce i fondi per il contrasto aidella nutrizione e dell’alimentazione“, scrive il ministro Speranza. “Sono 25che serviranno al recupero del benessere fisico e psicologico di chi soffre di questi. Un primo passo importante nella direzione giusta“. Questicoinvolgono 3,5 mln di italiani: il 70% in età adolescenziale e preadolescenziale. È una decisione che potrà aiutare molte famiglie che affrontano questo problema e che a volte non trovano risposte nel servizio pubblico. Per curare questiè necessario rivolgersi a centri specializzati ...

Preparativi in vista della seconda edizione dell'iniziativa dedicata alla prevenzione dei disturbi alimentari e Violenza sulle donne. Pizza, musica, divertimento e salute: dopo lo straordinario successo della prima edizione torna '100 metri d'Amore per gustare insieme la vita'.