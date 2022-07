Disavventura per Bakayoko: fermato dalla Polizia e perquisito con una pistola puntata, ma è uno scambio di persona | VIDEO (Di lunedì 18 luglio 2022) Una brutta Disavventura per il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko. Il calciatore è concentrato in vista della prossima stagione e sono in corso trattative sul fronte calciomercato, il francese di origini ivoriane è in fase di valutazione e non è da escludere una soluzione a sorpresa. Un VIDEO del 27enne continua a circolare senza sosta sui social: Bakayoko è stato fermato a un posto di blocco in zona Porta Garibaldi a Milano, costretto a scendere dalla macchina con pistole puntate e perquisito. Dopo qualche secondo, però, gli agenti hanno capito di aver commesso un errore e accertato lo scambio di persona hanno chiesto scusa al calciatore. L’episodio è stato ripreso da alcuni automobilisti, fermi in cosa proprio per il posto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Una bruttaper il centrocampista del Milan Tiémoué. Il calciatore è concentrato in vista della prossima stagione e sono in corso trattative sul fronte calciomercato, il francese di origini ivoriane è in fase di valutazione e non è da escludere una soluzione a sorpresa. Undel 27enne continua a circolare senza sosta sui social:è statoa un posto di blocco in zona Porta Garibaldi a Milano, costretto a scenderemacchina con pistole puntate e. Dopo qualche secondo, però, gli agenti hanno capito di aver commesso un errore e accertato lodihanno chiesto scusa al calciatore. L’episodio è stato ripreso da alcuni automobilisti, fermi in cosa proprio per il posto di ...

