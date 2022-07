“Disabile per colpa del vaccino”. Riconosciuto il risarcimento a un ragazzo di 16 anni (Di lunedì 18 luglio 2022) Mentre imperversa la propaganda per la quarta dose di un vaccino ampiamente scaduto, di quando in quando emergono fatti ben poco rassicuranti sull’efficacia e sui rischi del medesimo vaccino a mRNA. Come riportato da un lancio dell’agenzia AdnKronos, un ragazzo pisano di 16 anni, uno sportivo in buona salute, dopo essersi sottoposto ad un’unica dose del vaccino Moderna, ha sviluppato una grave forma di trombocitemia autoimmune, riportando una menomazione permanente dell’integrità psicofisica. A questa sconvolgente conclusione, dopo un lungo iter, è giunto il Dipartimento militare di Medicina legale di La Spezia, il quale ha Riconosciuto senza ombra di dubbio un nesso causale tra la vaccinazione e la succitata patologia invalidante. Dunque, lo sfortunato giovane riceverà un ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 18 luglio 2022) Mentre imperversa la propaganda per la quarta dose di unampiamente scaduto, di quando in quando emergono fatti ben poco rassicuranti sull’efficacia e sui rischi del medesimoa mRNA. Come riportato da un lancio dell’agenzia AdnKronos, unpisano di 16, uno sportivo in buona salute, dopo essersi sottoposto ad un’unica dose delModerna, ha sviluppato una grave forma di trombocitemia autoimmune, riportando una menomazione permanente dell’integrità psicofisica. A questa sconvolgente conclusione, dopo un lungo iter, è giunto il Dipartimento militare di Medicina legale di La Spezia, il quale hasenza ombra di dubbio un nesso causale tra la vaccinazione e la succitata patologia invalidante. Dunque, lo sfortunato giovane riceverà un ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Bullizzare e fare #bodishaming a una ragazza #disabile da un profilo con 350mila follower è la nuova politica di in… - Giorgiolaporta : No cara @RaiNews, #Burioni non ha fatto #bodyshaming nei confronti di una militante della #Lega, ma di una ragazza… - AlexBazzaro : @Adnkronos No. È finito nella bufera per aver offeso una ragazza disabile. La politica non ha nulla a che fare. Ce la fate? - nicomanetta1 : Milano, la denuncia: 'Io, disabile, non ho trovato taxi per raggiungere l’ambulatorio' - IL GIORNO #taxi #NoUber - peo60 : Far costruire ascensore per disabile - Firma la petizione! -