Dimata | molto vicino all’UD Ibiza

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 18 luglio 2022) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 18/07/2022 alle 19:13 est L’attaccante, che non conta per Diego Martínez, cercherà importanza nella squadra delle Baleari in Seconda Divisione, acquisito come proprietà dopo la promozione in Prima Divisione, giocherà in prestito nella squadra di Javi Baraja L’Espanyol accelera nuovamente l’operazione di uscita. Nany, uno degli scarti di Diego Martínez, farà le valigie per. L’attaccante partirà in prestito alla squadra di Seconda Divisione alla ricerca dei minuti che non ha avuto da bianconero, anche se per ora ha viaggiato con il resto della spedizione fino alla tappa di Marbella. L’allenatore galiziano ha chiarito dal suo arrivo chi non aveva. L’attaccante belga ...