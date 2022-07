Di Marzio: “La Juventus pronta ad inserirsi per Bremer. Oggi incontro Inter-Torino” (Di lunedì 18 luglio 2022) La Juventus si inserisce tra Inter e Bremer Giornata di mercato importante in casa Inter con l’incontro previsto per il Torino per provare a chiudere la partita Gleison Bremer. Attenzione però all’inserimento della Juventus che dopo aver ceduto De Ligt è pronta a fare la sua proposta. “I bianconeri vogliono provare il blitz per Bremer se Oggi non dovesse chiudersi la trattativa tra l’Inter e il difensore del Torino. Visto l’accordo con il Bayern per De Ligt, la Juve vorrebbe rilanciare con un’offerta più alta al Torino di 40 milioni e alzando anche la proposta al giocatore. Tutto però aspettando l’incontro di ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Lasi inserisce traGiornata di mercato importante in casacon l’previsto per ilper provare a chiudere la partita Gleison. Attenzione però all’inserimento dellache dopo aver ceduto De Ligt èa fare la sua proposta. “I bianconeri vogliono provare il blitz persenon dovesse chiudersi la trattativa tra l’e il difensore del. Visto l’accordo con il Bayern per De Ligt, la Juve vorrebbe rilanciare con un’offerta più alta aldi 40 milioni e alzando anche la proposta al giocatore. Tutto però aspettando l’di ...

