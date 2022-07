Di Marzio: Dybala ha accettato l’offerta della Roma, triennale da 6 milioni (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulo Dybala ha accettato l’offerta della Roma. Trattativa chiusa. Ha detto sì ad un triennale a 6 milioni raggiungibili con i bonus. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma. Dopo che nelle ultime ore era aumentata la fiducia per la chiusura dell’affare, nella notte l’attaccante argentino ha detto ‘sì’ alla proposta del club giallorosso. Tutto definito e chiuso. Dybala dunque ha accettato l’offerta della Roma, ossia un contratto triennale a sei milioni di euro all’anno raggiungibili con i bonus. L’attaccante argentino resta in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) Pauloha. Trattativa chiusa. Ha detto sì ad una 6raggiungibili con i bonus. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di. Paulosarà un nuovo giocatore. Dopo che nelle ultime ore era aumentata la fiducia per la chiusura dell’affare, nella notte l’attaccante argentino ha detto ‘sì’ alla proposta del club giallorosso. Tutto definito e chiuso.dunque ha, ossia un contrattoa seidi euro all’anno raggiungibili con i bonus. L’attaccante argentino resta in ...

Pubblicità

Frances54325203 : RT @cesololinter194: Ma voi ve lo ricordate Di Marzio cattivo che non vuole che dybala vada all'inter e non sa un cazzo sull'inter? - cesololinter194 : Ma voi ve lo ricordate Di Marzio cattivo che non vuole che dybala vada all'inter e non sa un cazzo sull'inter? - AndreArcticM : RT @EpyAle: Dopo l'ennesima poracciata di ieri sera, se oggi Dybala va alla Roma e soprattutto Bremer alla Juve, Pedullà prende due clamoro… - EpyAle : Dopo l'ennesima poracciata di ieri sera, se oggi Dybala va alla Roma e soprattutto Bremer alla Juve, Pedullà prende… - La_Magggica : #Dybala o Dyballa? Tendiamo a credere a Di Marzio? Nel frattempo io -