Di Battista: "A Di Maio non interessa dell'Italia, ha mentito così tante volte che in confronto Renzi è un personaggio da libro 'Cuore'" (Di lunedì 18 luglio 2022) "Oggi addossare a Conte le responsabilità di questa pseudocaduta del governo, che poi non so se ci sarà, è una falsità meschina che portano avanti giornali e politici, come Di Maio, a cui del Paese non interessa nulla, gli interessano le poltrone e il proprio potere". A dirlo, in un video pubblicato sui propri canali social, è stato Alessandro Di Battista, che ha parlato del proprio ex amico ed ex collega alla Camera, Luigi Di Maio. "Dovrebbe affrettarsi a costruire il suo partito con la colla vinilica, con l'agendina in mano alla Carlo Verdone in 'Un sacco bello' a chiamare tutti i democristiani d'Italia, De Luca, Tabacci, Mastella, per costruire questa Democrazia cristiana 2.0. Nessuno ha mentito come lui nella storia politica italiana – ha concluso – nemmeno Renzi, ...

aldotorchiaro : #Conte si è fatto i conti e ha disdetto la riunione gruppi: i suoi senatori meditano di votare #Draghi, sfiduciando… - fattoquotidiano : Governo, De Masi: “La mossa di Conte è necessaria per far sopravvivere il M5s. Se rientra Di Battista, arrivano al… - paolagargaloni : RT @jacopo_iacoboni: Addio di Casaleggio Uscita di Di Battista Oblio di Grillo Scissione di Di Maio Il M5S non esiste più da un pezzo,… - cinziasecchi : RT @jacopo_iacoboni: Addio di Casaleggio Uscita di Di Battista Oblio di Grillo Scissione di Di Maio Il M5S non esiste più da un pezzo,… - CordelGiorno : RT @jacopo_iacoboni: Addio di Casaleggio Uscita di Di Battista Oblio di Grillo Scissione di Di Maio Il M5S non esiste più da un pezzo,… -