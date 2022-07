Del Genio: “Il vero leader del Napoli è Mertens” (Di lunedì 18 luglio 2022) Paolo Del Genio rilascia alcune dichiarazioni su Mertens Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 18 luglio 2022) Paolo Delrilascia alcune dichiarazioni suPaolo Del, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA | Dal muro emerge un Paz inedito, ritrovato murale di Andrea Pazienza di 50 anni fa nascosto dall'intonac… - mauripis : Capolavori del genio marotta: lukaku 25 milioni per 1 anno in prestito,farsi fottere dybala dalla ROMA dopo averlo… - Andrea42735511 : @avimmaisacap @fattoquotidiano Un colpo di genio per riprendere la maggioranza del paese... - ma_io_boh_ : @milanino48 Qui c'è del genio. Sciapó - enmammas : @EnricoLetta Quindi o fiducia o apocalisse ??????? Dove l’avevate nascosto un genio del genere? -