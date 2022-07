Debutto con vittoria per Gattuso | il Valencia super il Dortmund

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ildibatte il Borussiaper 3-1.vincente per il tecnico italiano sulla panchina degli spagnoli Il nuovodi Gennaroha sconfitto quest’oggi nell’amichevole ad Altach, in Austria, contro il Borussia. Match vinto per 3-1 grazie alla doppietta di Guedes e il singolo di Marcos Andre.per Castillejo. A segno per i gialloneri, Reus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

OfficialUSLecce : Lorenzo #Colombo, al debutto in giallorosso nell’amichevole di oggi pomeriggio, si presenta con una doppietta firma… - newscomunicati : #annunci #news - amojuve : ?? La spensieratezza di Giorgione #Chiellini al debutto con Il Los Angeles FC … le facce degli altri giocatori MANC… - fabiopozzo : Flying Nikka, Lacorte: il debutto alla Maxi Yacht Rolex Cup Il primo mini-maxi al mondo con foil. L’armatore: “La m… - Mainagi79540016 : E cmq l'unico povero cristo che se la prende sempre in culo anche 24 ore prima del suo debutto è solo 1 persona . L… -

per Castillejo. A segno per i gialloneri, ...Si tratta di un filmato che immortala la popstar mentre si registrauno smartphone e canta la sua hit diin musica, Baby one more time,la su voce originale da contralto, bassa e ...Il Napoli fa sul serio e in Val di Sole parte il countdown per il debutto a Verona, a Dimaro Folgarida si lavora a pieno ritmo dopo i ...L'attaccante portoghese, nel mirino della Roma, firma il 3-1 contro i gialloneri con una doppietta. Esordio da sogno per il tecnico calabrese ...