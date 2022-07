De Ligt vola in Germania per 80 milioni: ha lasciato la Continassa. Tutte le novità sull'acquisto del Bayern Monaco (Di lunedì 18 luglio 2022) Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco.Il futuro del difensore olandese è ormai più che scandito: a breve firmerà un contratto fino al 2027 con il Bayern... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 18 luglio 2022) Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Matthijs Deal.Il futuro del difensore olandese è ormai più che scandito: a breve firmerà un contratto fino al 2027 con il...

Pubblicità

romeoagresti : #DeLigt lascia Torino e vola in direzione Monaco di Baviera // De Ligt has left Turin. He’s now flying to Munich ??… - salvatore3269 : RT @romeoagresti: #DeLigt lascia Torino e vola in direzione Monaco di Baviera // De Ligt has left Turin. He’s now flying to Munich ?????? @Go… - YBah96 : RT @romeoagresti: #DeLigt lascia Torino e vola in direzione Monaco di Baviera // De Ligt has left Turin. He’s now flying to Munich ?????? @Go… - nanovond : RT @romeoagresti: #DeLigt lascia Torino e vola in direzione Monaco di Baviera // De Ligt has left Turin. He’s now flying to Munich ?????? @Go… - saIva___ : RT @romeoagresti: #DeLigt lascia Torino e vola in direzione Monaco di Baviera // De Ligt has left Turin. He’s now flying to Munich ?????? @Go… -