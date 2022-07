De Ligt | Bayern Monaco | l’olandese è atterrato in Germania

(Di lunedì 18 luglio 2022) Deè già sbarcato inper le visite mediche e la firma con il: il video del suo arrivo Matthijs Deè da poco arrivato adi Baviera., che si era imbarcato a Caselle nel tardo pomeriggio dopo aver salutato i tifosi alla Continassa, diventerà a breve un nuovo giocatore del. Der nächste Königstransfer des #FCist da: Hier kommt Matthijs #dein München an. Sportvorstand Hasan #Salihamidzic und sein Technischer Direktor Marco #Neppe zählen zum Empfangskomitee. pic.twitter.com/9B0Av0xbEN— Manuel Bonke (@mano bonke) July 18, 2022 Deè da poco sbarcato in, dove nelle prossime ore si sottoporrà alle visite ...

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - DiMarzio : . @juventusfc, accordo verbale con il @FCBayern per #DeLigt: tutti i dettagli dell'operazione - DiMarzio : .@juventusfc: il @FCBayern vuole chiudere subito l’operazione #DeLigt #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO DE LIGT ATTERRATO A MONACO, ORA LE VISITE MEDICHE Domani raggiungerà il Bayern negli Stati Uniti… - Luxgraph : De Ligt a Monaco: visite e firma con il Bayern. Tutti i numeri dell'operazione -

Se ne va anche Di, alMonaco. Che giocatore è 'E' un grande giocatore, lo capiremo presto. Deve ancora disciplinarsi, ma è formidabile'. Scelta giusta quella della Juve 'Quando ti danno ...Deè già sbarcato in Germania per le visite mediche e la firma con ilMonaco: il video del suo arrivo Matthijs Deè da poco arrivato a Monaco di Baviera. L'olandese, che si era imbarcato a Caselle nel tardo pomeriggio dopo aver salutato i tifosi alla ...La Juventus perde De Ligt che vola verso Monaco di Baviera per firmare il nuovo contratto col Bayern: le parole del suo agente ...Matthijs de Ligt è partito dall'areoporto di Caselle verso le 18:30 e qualche minuto fa è atterrato a Monaco. Il difensore olandese si trasferirà al club ...