Dante | il figlio di Elio e le storie tese sul palco | Sono autistico e ne vado fiero

(Di lunedì 18 luglio 2022) A 12 anni e mezzo è salito sul, senz'altro emozionato ma senza nessuna paura di prendere il microfono in mano e parlare davanti a 7.500 persone. Perchèdi Stefano Belisari , cioè...

Il concerto ha visto anche la presenza di Nico Acampora, educatore e fondatore di Pizzaut , che ha chiamato sul palco Dante Belisari, figlio del frontman della formazione protagonista della serata. A 12 anni e mezzo è salito sul palco, senz'altro emozionato ma senza nessuna paura di prendere il microfono in mano e parlare davanti a 7.500 persone. Perchè Dante, figlio di Stefano Belisari , cioè il cantante degli Elio e le Storie Tese , ha le idee molto chiare soprattutto sulla sua malattia: "Sono autistico e ne vado fiero" , ha detto ieri durante il concerto. Sul palco del concerto di Elio e le Storie Tese è intervenuto un ospite speciale: Dante Belisari, figlio del frontman Elio ...