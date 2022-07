Dall’omicidio di Leonardo Muratovic al padre che accoltella due buttafuori | cosa è successo domenica notte ad Anzio

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 18 luglio 2022) Una rissa all’interno di un noto locale nei pressi del Molo Innocenziano disi è trasformata in tragedia. E mentre iniziavano le indagini per cercare di arrivare a un movente e un colpevole per l’omicidio di– pugile 26enne di origini croate, ma nato e cresciuto in Italia, ad Aprilia -, ildella vittima ha atteso fuori dal commissariato i duedi quel locale e li hati. Il tutto è accaduto nellatra sabato e, in quella cittadina sulla costa laziale al confine tra Roma e Latina., il 26enne ucciso ade la reazione delUna lite per motivi ancora non chiari (alcuni media parlano di discussione ...