Dalle parole di Giuntoli noi abbiamo capito che il colpo sarà la permanenza di Mertens (Di lunedì 18 luglio 2022) Alla seconda uscita Cristiano Giuntoli è stato decisamente meno brillante rispetto all'esordio. Ma onestamente la situazione era molto complicata. Il direttore sportivo ha risposto sbrigativamente, si vedeva che era in una situazione a dir poco scomoda. La traduzione napolista della sua conferenza è che Mertens resterà a Napoli. Se – come ha detto – Dybala sarebbe stato uno snaturamento del 4-3-3 così come lo sarebbe Deulofeu, e se Dybala ha capito che il Napoli non era per lui, mentre Mertens è un calciatore diverso dagli altri e con lui tratta personalmente il presidente, la nostra traduzione è che Dries resterà a Napoli. Staremo a vedere. Non ci sorprenderebbe il tackle in scivolata populistico. Ci intristirebbe non poco ma ormai il quadro ci è chiaro. L'articolo ilNapolista.

