Dalla Spagna, Ronaldo si offre all'Atletico: le big d'Europa dicono 'no' | Primapagina (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-18 16:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Con Robert Lewandowski ufficialmente nuovo giocatore del Barcellona e Neymar che difficilmente lascerà il Psg, chi ancora non sa quale sarà il suo futuro tra i grandi del calcio internazionale è Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non ha intenzione di proseguire la sua avventura al Manchester United. Lo ha fatto capire chiaramente non presentandosi, per motivi familiari, ma chiaramente legati al mercato, in ritiro con i Red Devils. Il suo agente, Jorge Mendes, ha iniziato da ormai settimane il giro d'Europa alla ricerca di un club che punti ancora su CR7; un viaggio tra Germania, Inghilterra, Francia e Spagna che non ha al momento avuto esiti positivi. RITORNO A MADRID? – L'ultima pista porta a Madrid, dove l'ex Juve ha vissuto per 9 anni con la maglia del ...

