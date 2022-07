Da Parigi – Trasferimenti | Yann Sommer Borussia Mönchengladbach a Nizza | il passo indietro?

(Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-17 22:49:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: Forse anche più di alcuni dei suoi omologhi, Lucien Favre si diverte a lavorare presto con una squadra definita. L’esperto allenatore del(64) avrebbe apprezzato di avere almeno tre reclute durante questo primo ritiro per la sua squadra in Portogallo. Aveva espresso il suo desiderio internamente. Finora il tecnico svizzero ha visto solo l’arrivo dell’esterno rumeno dal Rapid Bucharest Rares Ilie (19), atteso nelle prossime ore con i nuovi compagni di squadra, che lui stesso aveva consigliato, ma che si intuisce, così com’è, come giocatore a rotazione. Favre, la cui squadra è stata battuta dal Benfica (0-3) e poi dal Fulham (0-2) in amichevole, vuole anche sistemare rapidamente almeno un attaccante e un portiere. Da più ...

Pubblicità

zazoomblog : Da Parigi – Trasferimenti: Lorient vicino alla conclusione dell’arrivo di Yvon Mvogo (RB Lipsia) - #Parigi… -

Pambianconews

... l'azienda ha aperto diversi uffici in località come New York, Tokyo, Madrid, Barcellona,, ... Revolut permette poi di ricaricare la propria carta o il proprio conto tramite dei..., i dipendenti hanno recentemente scioperato per protestare contro salari e condizioni di ... Pensionamenti,, ripensamenti, rimpasti e riluttanza stanno guidando la tendenza, ... Addio Strasburgo, dopo 60 anni Adidas sposta la sede francese a Parigi Diallo, classe 96', era stato cercato anche dal Milan a gennaio. Sempre secondo Sky, il Napoli sarebbe stato a Parigi per cercare di convincere il difensore senegalese: «la strategia del club di Aurel ..."Scoperta davvero sorprendente", ha commentato Inna Berkowits, storica dell'arte dell'ente israeliano, dopo l'annuncio di quanto apparso analizzando ai raggi X la tela "Nudo con cappello" dell'artista ...