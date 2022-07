(Di lunedì 18 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

vegahyo : RT @Gazzetta_it: Da Ostigard a Casale fino a Gatti: i difensori del futuro dopo la diaspora dei big - sportli26181512 : Da Ostigard a Casale fino a Gatti: i difensori del futuro dopo la diaspora dei big: Da Ostigard a Casale fino a Gat… - Gazzetta_it : Da Ostigard a Casale fino a Gatti: i difensori del futuro dopo la diaspora dei big - Franciwinwar : @Vikiren_kuroik @CozzAndrea Di Marzio con ostigard. Ma aveva dato bernardeschi al napoli. Ripeto taci se mi vuoi f… -

La ricchezza della Serie A è nella difesa. Un antico adagio è sempre di moda, lo testimonia il mercato internazionale che stiamo vivendo in questa estate. I più richiesti del campionato italiano, i ...E anche Romagnoli,e Gian Marco Ferrari, figure non di primissimo piano, sono ricercati sul mercato. Chiellini si mangerà le mani, gli bastava nascere 10 anni più tardi e lo ...È l’estate della perdita dei centrali di grido, da Koulibaly a De Ligt e Skriniar: il milanista Kalulu ha già dimostrato maturità, Anche Scalvini e Zima in rampa di lancio ...Ostigard-Napoli, ci siamo. Manca solo l’ufficialità, poi il difensore norvegese diventerà, a tutti gli effetti, un calciatore azzurro ...