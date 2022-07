Da habemus Dybala al tatuaggio di Mourinho: Roma, quanta Joya | VIDEO (Di lunedì 18 luglio 2022) Tifosi della Roma letteralmente impazziti di ... Joya per l'arrivo di Paulo Dybala nella Capitale. L'argentino sarà il nuovo attaccante giallorosso. Ecco tutti i commenti e i meme più divertenti che girano in questo momento sui social in questo... Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 luglio 2022) Tifosi dellaletteralmente impazziti di ...per l'arrivo di Paulonella Capitale. L'argentino sarà il nuovo attaccante giallorosso. Ecco tutti i commenti e i meme più divertenti che girano in questo momento sui social in questo...

Pubblicità

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Da habemus @PauDybala_JR al tatuaggio di #Mourinho: @OfficialASRoma, quanta Joya | #VIDEO - #Calciomercato #ASRoma #Roma… - PianetaMilan : Da habemus @PauDybala_JR al tatuaggio di #Mourinho: @OfficialASRoma, quanta Joya | #VIDEO - #Calciomercato #ASRoma… - callio47 : Habemus Papam PAULUS DYBALA Lui che nel 2020 rifiutò 12 milioni netti l’anno della Juve, AVRA' UN CONTRATTO DA 4,… - simodihno2 : Habemus come gli altri avrebbe scritto preso dybala Significa che ha scelto la Roma - FRNPLI : L'unica cosa che spero è che Di Marzio si sbagli come si è sbagliato con Kim,Habemus ha detto che c è un testa a te… -

Da habemus Dybala al tatuaggio di Mourinho: Roma, quanta Joya | VIDEO Pianeta Milan Da ''Habemus Dybala'' al nuovo tatuaggio di Mou: Roma, tifosi pazzi di ''Joya'' Mancano solo gli ultimissimi dettagli, ma Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma: l'argentino è partito per il Portogallo da Torino alle 9 con un ... Mancano solo gli ultimissimi dettagli, ma Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma: l'argentino è partito per il Portogallo da Torino alle 9 con un ...