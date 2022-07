Pubblicità

Affaritaliani : Da dimora storica a b&b solidale gestito da ragazzi con autismo - CRToscana : RT @StoriaNaturale: ?? Ultimo appuntamento estivo per visitare Villa Galileo! ?? Il #20luglio alle 17.30 sarà possibile curiosare tra le sta… - StoriaNaturale : ?? Ultimo appuntamento estivo per visitare Villa Galileo! ?? Il #20luglio alle 17.30 sarà possibile curiosare tra le… - GiusvaPulejo : #Messina, il Festival “Musica con Vista 2022” a #VillaPulejo - EvaBonitatibus : Primo imperdibile appuntamento della rassegna letteraria 'Il profumo della pagine' con il grande Massimo Osanna! Ma… -

Archiportale.com

In una tenuta settecentesca a Modica è nata "La Casa di Toti", una struttura residenziale per ragazzi autistici che, grazie adun progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD e da tantissimeimprese ...La seconda fase, assai complessa e impegnativa, sarà la messa in sicurezza dell'opera in vista della successiva movimentazione dal tempietto rinascimentale del Civitali, sua, in ... Alloggiare in una Dimora Storica con Airbnb Roma, 18 lug. (askanews) - In una tenuta settecentesca a Modica è nata 'La Casa di Toti', una struttura residenziale per ragazzi autistici ...Dal 9 al 18 settembre ad Asti c’è la Douja d’Or, la manifestazione del vino più attesa dell’autunno italiano. La storica rassegna - giunta alla 56° ...