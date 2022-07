Da bambino ha fatto piangere il mondo intero, oggi è così: lo riconoscete? (Di lunedì 18 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il ragazzo che c’è nella foto ha fatto piangere il mondo quando era solo un bambino, oggi è diventato così: lo avete riconosciuto? Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. In tanti anni di tv e cinema abbiamo visto molti personaggi, alcuni di questi erano solo bambini, come il ragazzo in foto. In questo caso Leggi su youmovies (Di lunedì 18 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il ragazzo che c’è nella foto hailquando era solo unè diventato: lo avete riconosciuto? Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. In tanti anni di tv e cinema abbiamo visto molti personaggi, alcuni di questi erano solo bambini, come il ragazzo in foto. In questo caso

Pubblicità

marcotom1313 : @bergomifabio @Captivus_acm The mask bel film, da bambino mi ha fatto molto divertire, un grande jim carrey! - tuseilmioniende : è venuto un bambino a casa mia, stava per andarsene ma è rientrato per salutare i cani e ha fatto 'ciao cane grande… - Beato2308 : @ArmoniosiAccent Magari lo ha fatto qualche volta da bambino, poi ho capito che c’erano metto di più efficaci per fare strada - balox68 : @GreenhouseStone @GuidoCrosetto @mariolavia non si deve annusare l'aria, lo capisce anche un bambino che sono due a… - WrightFloren : @will47056704 @ylefsch Vero !! Chi ha avuto la varicella da bambino ( io per esempio )mi ricordo tuttora la malatti… -