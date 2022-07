Crisi governo | Meloni | “Sinistra fugge da voto”

(Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, laè disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al. Possono fuggire quanto vogliono, arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani”. Così Giorgiasu Twitter. Intanto ieri Berlusconi e Salvini hanno detto di esser pronti ad andare al. Le “nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte – contraddistinte da ultimatum e minacce – confermano la rottura di quel ‘patto di fiducia’hanno affermato il presidente di Forza Italia e il leader della Lega al termine di un incontro a villa Certosa sulladi. I due, dopo aver liquidato il M5S “per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità”, ribadita la ferma intenzione di tenere una ...

Pronti al voto a breve Salvini e Berlusconi Occhi puntati oggi sull'assemblea degli eletti del M5S, che tenta di fissare una posizione definita sulladiin corso. Intanto sono oltre mille i sindaci delle città italiani che invitano Draghi a restare a palazzo Chigi. Pronti al voto a breve Salvini e Berlusconi che liquidano i 5 Stelle ...SONDAGGI POLITICI, CENTRODESTRA IN VANTAGGIO CON IL VOTO ANTICIPATO Ladiincombe e al momento uno degli scenari più probabili dopo le Comunicazioni di Draghi al Parlamento previste per mercoledì vede il voto anticipato in ottobre in cima alla lista: i ...Crisi di governo, a quarantott’ore dal discorso del premier Mario Draghi alle Camere, si fa strada, sempre con più insistenza, l’ipotesi di un ritorno anticipato alle urne.Il governo Draghi è in bilico, per questo si susseguono incontri. Uno di questi ha visto protagonisti Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. “Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte – contraddistinte da ...