Crisi governo, Meloni: "Basta con ridicolo teatrino, al voto" (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – "Gli italiani non meritano di continuare ad assistere a questo ridicolo teatrino. La parola torni a loro". Giorgia Meloni va dritta per la sua strada. Per lei non c'è altra soluzione che le elezioni anticipate. Lo ribadisce con un post in serata dopo un tweet in mattinata dello stesso tenore ma con un affondo contro il centrosinistra, accusato di voler evitare a tutti i costi le urne: "Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire quanto vogliono, arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani". La leader di via della Scrofa mantiene tutte le sue riserve anche sull'appello dei sindaci, che oggi ha raggiunto quota 1300 firme e scatena la reazione del ...

