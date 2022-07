Crisi governo, Letta: “Mercoledì dobbiamo tirarci su da soli” (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Crisi di governo, Enrico Letta torna su Twitter scrive: “Giovedì la Bce presenterà i nuovi strumenti per aiutarci a combattere lo spread. Ma se il giorno prima, Mercoledì, in Parlamento non siamo noi a tirarci su da soli sarà più difficile poi chiedere agli altri di salvarci. #Fiducia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) –di, Enricotorna su Twitter scrive: “Giovedì la Bce presenterà i nuovi strumenti per aiutarci a combattere lo spread. Ma se il giorno prima,, in Parlamento non siamo noi asu dasarà più difficile poi chiedere agli altri di salvarci. #Fiducia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - giammari59 : RT @LucillaMasini: Crisi di governo: 'Spero che il PD abbia capito l'errore di allearsi coi populisti' ha dichiarato Renzi, che alle ammini… - andreagambino7 : RT @Siciliano741: Vergognoso attacco a Conte al dibattito per le primarie in Sicilia da parte di Fava. Lo accusa di mettere in difficoltà c… -