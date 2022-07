Crisi governo, Draghi mercoledì alle Camere per voto di fiducia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, renderà mercoledì comunicazioni alle Camere con voto di fiducia con chiama. È quanto emerso dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che tornerà a riunirsi domani, alle 16.30, per stabilire tempi e modalità del dibattito, alla luce delle decisioni che verrano prese Senato. Draghi infatti dovrebbe riferire inizialmente a Palazzo Madama, secondo la prassi in base alla quale le comunicazioni vengono rese nel ramo del Parlamento dove il governo ha ottenuto la prima volta la fiducia e dove si sono manifestate le condizioni che hanno portato all’apertura della Crisi. Successivamente il premier depositerà il testo del discorso alla Camera. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario, renderàcomunicazionicondicon chiama. È quanto emerso dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che tornerà a riunirsi domani,16.30, per stabilire tempi e modalità del dibattito, alla luce delle decisioni che verrano prese Senato.infatti dovrebbe riferire inizialmente a Palazzo Madama, secondo la prassi in base alla quale le comunicazioni vengono rese nel ramo del Parlamento dove ilha ottenuto la prima volta lae dove si sono manifestate le condizioni che hanno portato all’apertura della. Successivamente il premier depositerà il testo del discorso alla Camera. La ...

