Crisi di Governo | mercoledì Draghi alle Camere con voto di fiducia Il centrodestra spinge per le elezioni La Lega | “Basta giochini di Palazzo di Pd e M5S”

(Di lunedì 18 luglio 2022) La riunione potrebbe svolgersi sempre da remoto via Zoom ma non è escluso che l'incontro possa avvenire anche in presenza, presso l'Aula dei gruppi parlamentari

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - LediSperanza : RT @LegaSalvini: CRISI DI GOVERNO, BERLUSCONI-#SALVINI: 'ROTTO PATTO DI FIDUCIA, PRONTI AL VOTO' - Blu_di_Russia : Una crisi di Governo fatta di ripicche ed orgoglio -

... Giuseppe Conte verrebbe messo alla porta e ilpotrebbe restare in vita fino al 2023 senza ... o dove si è generata la. Gli italiani meritano rispetto, serietà e certezze ". Una nuova ...FOTOGALLERY Ansa e Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Bonus 200 euro a rischio Cosa succede con ladiLapolitica in corso, oltre a mettere alla prova la tenuta del ...Crisi di governo ultimissime: voto Dl aiuti senza fiducia 14 Lug•11:31 Crisi Governo, Draghi atteso mercoledì in Parlamento: Lega e FI contro il M5s 15 Lug•16:33 Crisi di Governo, Giorgia Meloni ...Il premier Mario Draghi si trova al Palazzo presidenziale di Algeri per un incontro con il presidente della Repubblica d’Algeria, Abdelmadijd Tebboune, in occasione del IV Vertice intergovernativo ...