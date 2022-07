Crisi di Governo, mercoledì Draghi alle Camere con voto di fiducia. Il centrodestra spinge per le elezioni. Il capogruppo Crippa sotto accusa nell’assemblea 5Stelle (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente dei deputati grillini attaccato per aver appoggiato la richiesta avanzata dal Pd di chiedere al premier Draghi di rendere le sue comunicazioni inizialmente a Montecitorio e non al Senato come vuole la prassi Leggi su lastampa (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente dei deputati grillini attaccato per aver appoggiato la richiesta avanzata dal Pd di chiedere al premierdi rendere le sue comunicazioni inizialmente a Montecitorio e non al Senato come vuole la prassi

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - 5stelletv : RT @DavideR46325615: Crisi di Governo, Marco Travaglio: 'Non mi è mai capitato di vedere un governo che ha la maggioranza assoluta alla Cam… - LinaPenny1 : RT @DavideR46325615: Crisi di Governo, Marco Travaglio: 'Non mi è mai capitato di vedere un governo che ha la maggioranza assoluta alla Cam… -